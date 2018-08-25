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Месси захотели увезти на Урал
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Президент «Урала» хочет подписать Месси 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с трансферами в екатеринбургской команде. передает "РИА Новости".
Сейчас "Урал" ведет переговоры с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком. Сообщается, что тот приезжал в Екатеринбург 20 августа, чтобы провести финальную стадию переговоров с руководством. Больше клуб никого подписывать не планирует.
"Паша еще в Италии, с ним еще не связывался. Осталась неделя до закрытия трансферного окна, это очень интересный футболист, постараемся, чтобы он был в нашей команде. Никаких позиций больше усиливать не планируем, у нас хорошая команда. Только если Лионель Месси согласится перейти в "Урал", тогда попробуем подписать", — заявил Иванов.
Ранее тренер "Урала" заявил о серьезном разговоре с футболистами в перерыве матча.
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