Исландский игрок высказался о переходе в ЦСКА

Исландский игрок высказался о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник шведского "Норрчепинга" Арнор Сигурдссон прокомментировал интерес к нему со стороны московского ЦСКА, передает "Советский спорт"

Исландский хавбек не исключил, что перейдет в стан армейцев этим летом.

"Посмотрим, что произойдет. Сейчас я не хочу об этом думать. Сегодня я на 100 процентов сконцентрирован на игре с "Гетеборгом", — приводит слова футболиста fotbollskanalen.

19-летний исландец в текущем сезоне чемпионата Швеции провел 16 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил €7 млн за хавбека польской "Легии".