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Исландский игрок высказался о переходе в ЦСКА
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Исландский игрок высказался о возможном переходе в ЦСКА 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник шведского "Норрчепинга" Арнор Сигурдссон прокомментировал интерес к нему со стороны московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Исландский хавбек не исключил, что перейдет в стан армейцев этим летом.
"Посмотрим, что произойдет. Сейчас я не хочу об этом думать. Сегодня я на 100 процентов сконцентрирован на игре с "Гетеборгом", — приводит слова футболиста fotbollskanalen.
19-летний исландец в текущем сезоне чемпионата Швеции провел 16 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил €7 млн за хавбека польской "Легии".
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