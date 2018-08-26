Легендарного футболиста арестовали за домогательства

Легенда английского футбола арестован по подозрению в домогательстве

Как утверждает The Sun, экс-игрок "Ньюкасла Юнайтед" и "Лацио" был арестован транспортной полицией. Утверждается, что жертвой бронзового призера чемпионата Европы — 1996 стала женщина, в отношении которой он якобы совершал действия сексуального характера в поезде на пути из Йорка.

После выяснения обстоятельств произошедшего Гаскойн был отпущен до дальнейшего расследования.

51-летний Гаскойн после завершения карьеры становился участником различных скандалов, включая драки и оскорбления. Многократно футболист попадал под прицелы фотокамер в сильном алкогольном опьянении.

Ранее сообщалось, что Гаскойн попал в больницу после драки в отеле.