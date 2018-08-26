Абрамович задумался о продаже «Челси»

СМИ: Абрамович попросил рассмотреть вопрос о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса о возможной продажи "Челси", сообщает ТАСС

По информации газеты Sunday Times, представители лондонского клуба обратились к одному из инвестиционных банков. При этом отмечается, что в клубе отрицают желание Абрамовича продать "Челси".

Сам 51-летний бизнесмен отказался комментировать эту информацию, назвав ее "рыночными спекуляциями". Как утверждает издание, недавно Абрамович отклонил предложение о продаже миноритарной доли в клубе.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Покупка клуба тогда обошлась ему в £140 млн Ранее сообщалось, что Абрамович купил пентхаус в Лондоне за £30 млн