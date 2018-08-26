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Абрамович задумался о продаже «Челси»
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СМИ: Абрамович попросил рассмотреть вопрос о продаже «Челси» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Российский бизнесмен Роман Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса о возможной продажи "Челси", сообщает ТАСС.
По информации газеты Sunday Times, представители лондонского клуба обратились к одному из инвестиционных банков. При этом отмечается, что в клубе отрицают желание Абрамовича продать "Челси".
Сам 51-летний бизнесмен отказался комментировать эту информацию, назвав ее "рыночными спекуляциями". Как утверждает издание, недавно Абрамович отклонил предложение о продаже миноритарной доли в клубе.
Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Покупка клуба тогда обошлась ему в £140 млн  Ранее сообщалось, что Абрамович купил пентхаус в Лондоне за £30 млн
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