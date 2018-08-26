Пике: такой газон — позор

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике раскритиковал состояние газона на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде, передает Sport24.

"Такой газон — настоящий позор! Стыдно играть матчи на таком поле. Те, кто хотят продавать права на показ матчей в США и другие страны, должны обращать внимание на такие вещи.

Проблема не только в том, что вы не можете нормально играть в футбол. На таком поле любой игрок рискует получить серьезную травму. Надеюсь, меры будут приняты", — приводит слова Пике Marca.

Накануне "Барселона" в рамках второго тура Ла Лиги обыграла на выезде "Вальядолид" со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что "Барселона" подаст официальную жалобу на состояние поля в Вальядолиде.