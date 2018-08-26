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Пике: такой газон — позор
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Пике: такой газон — позор 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Reuters
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике раскритиковал состояние газона на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде, передает Sport24.
"Такой газон — настоящий позор! Стыдно играть матчи на таком поле. Те, кто хотят продавать права на показ матчей в США и другие страны, должны обращать внимание на такие вещи.
Проблема не только в том, что вы не можете нормально играть в футбол. На таком поле любой игрок рискует получить серьезную травму. Надеюсь, меры будут приняты", — приводит слова Пике Marca.
Накануне "Барселона" в рамках второго тура Ла Лиги обыграла на выезде "Вальядолид" со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что "Барселона" подаст официальную жалобу на состояние поля в Вальядолиде.
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