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Футболист заступился за бросившую его русскую жену
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Нобоа попросил фанатов не оскорблять его бывшую супругу 

RT на русском 15 часов назад
Фото: @olganoboaromanova
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа обратился ф болельщикам с просьбой прекратить негативные высказывания в адрес его бывшей жены Ольги.
«С Ольгой мы расстались более двух лет тому назад, мы не афишировали наше решение, дабы избежать публичного обсуждения!», — написал Нобоа в своём Instagram.
Он отметил, что не смотря на разрыв им удалось сохранить дружеские отношения.
«Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня, прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги», — заключил футболист.
Ранее в СМИ появилась информация, что Нобоа расстался со своей женой.
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