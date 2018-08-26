Футболист заступился за бросившую его русскую жену

Нобоа попросил фанатов не оскорблять его бывшую супругу

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа обратился ф болельщикам с просьбой прекратить негативные высказывания в адрес его бывшей жены Ольги.

«С Ольгой мы расстались более двух лет тому назад, мы не афишировали наше решение, дабы избежать публичного обсуждения!», — написал Нобоа в своём Instagram.

Он отметил, что не смотря на разрыв им удалось сохранить дружеские отношения.

«Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня, прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги», — заключил футболист.