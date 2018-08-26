«Краснодар» вырвал ничью в матче с «Оренбургом»

«Оренбург» в родных стенах сыграл вничью с «Краснодаром» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыл нападающий «Оренбурга» Андрея Козлова (22-я минута).
«Краснодар» сумел вырвать ничью благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова (88-я).
«Оренбург» набрал десять очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с семью баллами занимает пятую строчку.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) проводил тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче пятого тура РПЛ между московскими клубами «Спартак» и «Динамо».