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Защитник «Эвертона» Майкл Кин получил травму
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СМИ: У футболиста «Эвертона» Кина диагностирован перелом костей черепа, после столкновения с одноклубником 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Reuters
Защитник ливерпульского «Эвертона» Майкл Кин получил серьёзную травму головы в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнумута».
Как сообщает Mirror, Кин, не сумевший продолжить встречу после столкновения с одноклубником Идриссой Гуйе, сразу же был госпитализирован, где врачи диагностировали у него перелом костей черепа.
Отмечается, что 25-летний англичанин уже выписан из больницы, а на его восстановление потребует порядка месяца.
Матч между «Эвертоном» и «Бонрнмутом» завершился вничью 2:2. Кин стал автором второго гола своей команды в ворота соперников.
Ранее СМИ сообщили, что Роман Абрамович обратился в инвестиционный банк для рассмотрения предложений по продаже «Челси».
RT на русском: последние новости
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