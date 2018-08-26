Защитник «Эвертона» Майкл Кин получил травму

СМИ: У футболиста «Эвертона» Кина диагностирован перелом костей черепа, после столкновения с одноклубником

Защитник ливерпульского «Эвертона» Майкл Кин получил серьёзную травму головы в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнумута».

Как сообщает Mirror, Кин, не сумевший продолжить встречу после столкновения с одноклубником Идриссой Гуйе, сразу же был госпитализирован, где врачи диагностировали у него перелом костей черепа.

Отмечается, что 25-летний англичанин уже выписан из больницы, а на его восстановление потребует порядка месяца.

Матч между «Эвертоном» и «Бонрнмутом» завершился вничью 2:2. Кин стал автором второго гола своей команды в ворота соперников.