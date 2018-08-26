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Игнашевич отказался лететь бизнес-классом
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Игнашевич отказался лететь бизнес-классом 

News.ru 10 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/ORRE PONTUS
Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич обменял билеты бизнес-класса на эконом. А разницу — 114 тысяч рублей — он перечислил в благотворительный фонд «Нужна помощь».
Об этом сообщила супруга Игнашевича Наталья.
«Сегодня мы летим всей семьей в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». Организаторы предоставили нам билеты бизнес-классом, но мы выбрали эконом. Разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд «Нужна помощь»», — написала она в Instagram.
39-летний Игнашевич завершил игровую карьеру после чемпионата мира в России. Он вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.
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