Игнашевич отказался лететь бизнес-классом

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич обменял билеты бизнес-класса на эконом. А разницу — 114 тысяч рублей — он перечислил в благотворительный фонд «Нужна помощь».

Об этом сообщила супруга Игнашевича Наталья.

«Сегодня мы летим всей семьей в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». Организаторы предоставили нам билеты бизнес-классом, но мы выбрали эконом. Разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд «Нужна помощь»», — написала она в Instagram.

Публикация от Natalia Ignashevich (@natashevich) 26 Авг 2018 в 2:32 PDT

39-летний Игнашевич завершил игровую карьеру после чемпионата мира в России. Он вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.