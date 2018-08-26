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Торрес забил первый гол в чемпионате Японии
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Торрес забил первый гол в чемпионате Японии 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Испанский форвард "Саган Тосу" Фернандо Торрес забил первый мяч в чемпионате Японии, отличившись в домашнем матче 24-го тура против клуба "Гамба Осака", сообщает Sport24.
34-летний испанский поразил ворота ударом головой в падении на 86-й минуте, установив окончательный счет матча — 3:0.
Торрес перебрался в Японию на правах свободного агента 10 июля. Свой первый гол в японском чемпионате Фернандо забил в восьмом матче в составе "Саган Тосу".
После 24 туров "Саган Тосу" занимает в турнирной таблице чемпионата Японии 16-е место из 18 возможных.
Ранее союз украинцев ​​Португалии потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) наказать игрока португальского "Спортинг Клуб Брага" Алана Озорио за его высказывания.
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