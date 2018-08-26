Семак: футболисты «Уфы» бились как львы

Наставник санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал гостевую победу над "Уфой" (2:0) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

"Удачно сложилось начало матча: смогли забить быстрый гол, затем еще один. После этого немного успокоились и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Что касается второй половины игры, то были и у нас моменты, чтобы увеличить преимущество в счете, были и у "Уфы", чтобы сократить и перевести ход матча в более нервное русло.

Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить "Уфу" — они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве. Я прекрасно знаю эту команду и горжусь "Уфой", потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и хотели побеждать. Это очень приятно", — сказал Семак.

Кроме того, экс-тренер "Уфы" прокомментировал слухи о трансфере игроков "Зенита" в "Уфу".

"Понимаю состояние ребят: после любого поражения нет эмоций и настроения. Они прекрасно выполнили свою работу. Наша команда была сильнее, но горжусь "Уфой", потому что они сегодня были молодцы.

Ждать ли пополнения в составы "Уфы" из "Зенита"? Вопрос достаточно сложной. У нас самих в распоряжении 17 полевых игроков, так что отдавать некого абсолютно. Может только самим кого-то взять", — заявил Семак.

Ранее "Зенит" в большинстве уверенно переиграл "Уфу".