Черчесов рассказал о состоянии Головина

Черчесов рассказал, что Головин будет готов вернуться в общую группу через десять дней

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о восстановлении полузащитника клуба французской Лиги 1 «Монако» Александра Головина , который на одной из тренировок получил травму голеностопа.

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Два дня назад мы с ним разговаривали по телефону, Саша осваивается. Понятно, что неприятно начинать в новом клубе с травмы. Но по информации на позавчерашний день, ему нужно ещё буквально десять дней для возвращения в общую группу», — заявил специалист.

Он также сказал, что тренерский штаб не видел смысла вызывать хавбека на сборы национальной команды.

«Ему надо лечиться и дальше проявлять себя в новом коллективе», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов анонсировал, что Игнашевич присоединится к тренерскому штабу на сентябрьском сборе национальной команды России.