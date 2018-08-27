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Черчесов рассказал о состоянии Головина
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Черчесов рассказал, что Головин будет готов вернуться в общую группу через десять дней 

RT на русском 12 часов назад
Фото: © Panoramic globallookpress.com
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о восстановлении полузащитника клуба французской Лиги 1 «Монако» Александра Головина, который на одной из тренировок получил травму голеностопа.
Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
«Два дня назад мы с ним разговаривали по телефону, Саша осваивается. Понятно, что неприятно начинать в новом клубе с травмы. Но по информации на позавчерашний день, ему нужно ещё буквально десять дней для возвращения в общую группу», — заявил специалист.
Он также сказал, что тренерский штаб не видел смысла вызывать хавбека на сборы национальной команды.
«Ему надо лечиться и дальше проявлять себя в новом коллективе», — добавил Черчесов.
Ранее Черчесов анонсировал, что Игнашевич присоединится к тренерскому штабу на сентябрьском сборе национальной команды России.
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