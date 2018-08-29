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Капитан «Спартака» пошутил над президентом «Локомотива»
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Капитан «Спартака» пошутил над президентом «Локомотива» 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Капитан "Спартака" Денис Глушаков пошутил в ответ на предложение генерального директора "Локомотива" Ильи Геркуса посетить матчи "железнодорожников" в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
До этого Глушаков и бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов заключили пари на противостояние "Зенита" и "Спартака" по еврокубковой схеме, в том числе упомянув Лигу чемпионов.
Геркус на этот спорт ответил, что совсем не обязательно ждать следующий сезон, чтобы посетить турнир, а можно прийти на матчи "Локомотива".
"Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива". Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово?", — ответил ему Глушаков в своем твиттере.
Ранее тренер "Спартака" высказался о возможном уходе Промеса.
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