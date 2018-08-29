Капитан «Спартака» пошутил над президентом «Локомотива»

До этого Глушаков и бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов заключили пари на противостояние "Зенита" и "Спартака" по еврокубковой схеме, в том числе упомянув Лигу чемпионов.

Геркус на этот спорт ответил, что совсем не обязательно ждать следующий сезон, чтобы посетить турнир, а можно прийти на матчи "Локомотива".

"Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей "Локомотива". Можно еще зарезервировать пару секторов для детишек из Миллерово?", — ответил ему Глушаков в своем твиттере.

Ранее тренер "Спартака" высказался о возможном уходе Промеса.