Ребенок расплакался при виде Месси 

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 26 Авг 2018 в 5:13 PDT

Аргентинец раздавал автографы фанатам, когда в объектив камер попал ребенок, просивший Месси подписать футболку. Капитан сине-гранатовых исполнил просьбу болельщика, а также сделал с ним фотографию и погладил по голове. От этого поклонник пятикратного обладателя "Золотого мяча" растрогался еще больше.