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Ребенок расплакался при виде Месси
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Ребенок расплакался при виде Месси 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: antoroccuzzo88 / Instagram.com
Маленький болельщик "Барселоны" не смог сдержать слез при виде капитана и лидера команды Лионеля Месси, сообщает "Советский спорт".
Аргентинец раздавал автографы фанатам, когда в объектив камер попал ребенок, просивший Месси подписать футболку. Капитан сине-гранатовых исполнил просьбу болельщика, а также сделал с ним фотографию и погладил по голове. От этого поклонник пятикратного обладателя "Золотого мяча" растрогался еще больше.
Видео трогательного момента опубликовано на официальной страницу каталонского клуба в инстаграме.
Ранее сообщалось, что президент "Урала" хочет подписать Месси.
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