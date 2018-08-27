Ребенок расплакался при виде Месси 

Маленький болельщик "Барселоны" не смог сдержать слез при виде капитана и лидера команды Лионеля Месси, сообщает "Советский спорт".
Аргентинец раздавал автографы фанатам, когда в объектив камер попал ребенок, просивший Месси подписать футболку. Капитан сине-гранатовых исполнил просьбу болельщика, а также сделал с ним фотографию и погладил по голове. От этого поклонник пятикратного обладателя "Золотого мяча" растрогался еще больше.
Видео трогательного момента опубликовано на официальной страницу каталонского клуба в инстаграме.
Ранее сообщалось, что президент "Урала" хочет подписать Месси.