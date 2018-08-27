Кровь и домогательства: что творит легенда сборной Англии

Легендарный футболист сборной Англии Пол Гаскойн , известный своим своенравным характером и пристрастием к алкоголю, в очередной раз оказался в эпицентре скандала. Женщина обвинила 51-летнего англичанина в сексуальных домогательствах во время путешествия на поезде в Йорк. После этого полиция задержала Гаскойна, но затем освободила на время досудебных разбирательств.

Легенда английского футбола, бывший полузащитник национальной сборной Пол Гаскойн попал в крайне неприятную историю, которая может грозить ему серьезным наказанием. Известного в прошлом футболиста обвинили в сексуальных домогательствах. По словам пострадавшей девушки, инцидент произошел в поезде по пути в английский город Йорк, сообщает The Sun.

«Наш офицер был вызван 20 августа в 18.45 по местному времени после сообщения о том, что женщина подверглась сексуальным домогательствам в поезде, который следовал в Йорк. Наши сотрудники продолжают расследование данного инцидента», — цитирует Daily Mail представителя полиции.

Впрочем, вскоре 51-летний Гаскойн был освобожден из-под ареста на время расследования и выяснения произошедшего. Сам обвиняемый данный инцидент пока никак не прокомментировал.

Стоит отметить, что Пол Гаскойн уже далеко не в первый раз попадает на первые страницы английских таблоидов из-за своего поведения и своенравного характера. Бывший полузащитник «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и итальянского «Лацио» известен своим пристрастием к чрезмерному употреблению алкогольных напитков.

СМИ неоднократно сообщали о том, что Гаскойн страдает от алкогольной зависимости. Более того, в 2014 году он проходил курс лечения в одной из клиник Лондона. Тогда он провел в больнице пять дней, где восстанавливался после сильного отравления джином. Примечательно, что после этого его выселили из собственной квартиры.

Тогда же Гаскойн выпустил автобиографию. Книга получила название «Газза. Моя история». В ней известный англичанин поведал о трудностях в период своей футбольной карьеры. Учитывая любовь английских болельщиков к «Газзе» (прозвище, данное Гаскойну фанатами. — «Газета.Ru» ), его автобиография стала бестселлером, а также была признана лучшей спортивной книгой года.

Однако, несмотря на восхищение болельщиков спортивным прошлым Гаскойна, они зачастую разочаровываются в его грустном настоящем.

Это отмечают и другие известные в прошлом футболисты. Например, экс-защитник сборной Англии и « Манчестер Юнайтед Гари Невилл выразил мнение, что Гаскойн, обладавший огромным талантом, мог бы преуспеть в тренерской карьере, если бы не его пагубные привычки.

«Гаскойн с мячом — это космос! Я убежден, что он может стать отличным тренером для детей. Если, конечно, будет трезвым», — сказал Невилл.

Однажды Гаскойн попал в больницу после того, как его нашли пьяным в луже крови в одном из отелей. Находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, Газза упал на стекло и порезал себе руку. Попав в клинику, он потребовал принести ему еще несколько бутылок алкоголя, но получил отказ.

Подобных инцидентов с участием Гаскойна произошло немало. Он регулярно становится героем скандальных историй, нарушая общественный порядок и выкрикивая лозунги расистского содержания.

Однако, несмотря на всю абсурдность ситуации, равнодушия по отношению к 51-летнему англичанину нет и вряд ли будет. По сей день Гаскойна поддерживают и пытаются помочь избавиться от алкогольной зависимости, а также перестать впутываться в проблемные ситуации.

К слову, Газза попадал в скандальные истории, даже находясь на футбольном поле. В 1988 году во время матча «Ньюкасла» и «Уимблдона» Гаскойн пострадал от рук, в прямом смысле слова, другого известного «дебошира» Винни Джонса , который сжал детородный орган Пола.

Сам Гаскойн после игры заявил, что не держит зла на своего оппонента.

«Я никогда не возмущался по поводу жесткой опеки со стороны соперника, но там была натуральная агрессия. Я постоянно чувствовал его дыхание за спиной. В одном из эпизодов он приблизился ко мне и сказал: «Меня зовут Винни Джонс. Я цыган и зарабатываю много денег. Я откушу твое ухо и выплюну его на траву. Ты мой, толстяк!» — вспоминал Гаскойн.

Помимо выступления за «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Лацио» Гаскойн защищал цвета шотландского «Рейнджерс», в составе которого дважды становился чемпионом страны и по разу — обладателем национального Кубка и Кубка шотландской лиги. Кроме того, он выступал за английские «Эвертон» и «Мидлсбро».

В 2002 году Гаскойн стал членом Зала славы английского футбола.

В составе сборной Англии футболист провел 57 матчей, в которых забил десять мячей.