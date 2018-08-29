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Египетские чиновники пригрозили матери Салаха
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Египетские чиновники угрожают матери Салаха после его критики 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф угрожал матери нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Al Jazeera News.
"Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду", — написал Латиф в своем твиттере.
После чемпионата мира-2018, на котором Египет не смог выйти из группы, Салах обвинил в некомпетентности руководство египетского футбола. Египетский форвард в своем фейсбуке ранее опубликовал два видео, в которой выступил с критикой в адрес Египетской федерации футбола, которая, по его мнению, слабо подготовилась к ЧМ-2018.
Ранее бывший игрок сборной Египта Мидо поделился мнением о будущем Мохамеда Салаха в "Ливерпуле".
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