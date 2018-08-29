Египетские чиновники пригрозили матери Салаха

Египетские чиновники угрожают матери Салаха после его критики

Член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф угрожал матери нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха , сообщает Al Jazeera News.

"Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду", — написал Латиф в своем твиттере.

После чемпионата мира-2018, на котором Египет не смог выйти из группы, Салах обвинил в некомпетентности руководство египетского футбола. Египетский форвард в своем фейсбуке ранее опубликовал два видео, в которой выступил с критикой в адрес Египетской федерации футбола, которая, по его мнению, слабо подготовилась к ЧМ-2018.

Ранее бывший игрок сборной Египта Мидо поделился мнением о будущем Мохамеда Салаха в "Ливерпуле".