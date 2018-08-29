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«Спартак» оценил Промеса
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«Спартак» оценил Промеса в €25 млн 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Испанская "Севилья" проявляет активный интерес к нидерландскому защитнику московского "Спартака" Квинси Промесу, сообщает Diario de Sevilla.
По информации издания, испанский клуб ведет переговоры с москвичами, пытаясь снизить цену на игрока. Московский клуб же хочет получить за игрока €25 млн В то же время руководство "Севильи" рассчитывает, что сможет приобрести голландца дешевле, учитывая желание Промеса покинуть Россиию. Источник утверждает, что Промес хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.
"Севилья" заинтересована в усилении атакующей линии. Ранее андалузцы в качестве приоритетной цели обозначили форварда "Лиона" Мариано Диаса, но он с большой долей вероятности перейдет в "Реал".
Ранее сообщалось, что "Монако" не заинтересован в трансфере полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса.
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