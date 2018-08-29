«Спартак» оценил Промеса в €25 млн

Испанская "Севилья" проявляет активный интерес к нидерландскому защитнику московского "Спартака" Квинси Промесу , сообщает Diario de Sevilla.

По информации издания, испанский клуб ведет переговоры с москвичами, пытаясь снизить цену на игрока. Московский клуб же хочет получить за игрока €25 млн В то же время руководство "Севильи" рассчитывает, что сможет приобрести голландца дешевле, учитывая желание Промеса покинуть Россиию. Источник утверждает, что Промес хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.

"Севилья" заинтересована в усилении атакующей линии. Ранее андалузцы в качестве приоритетной цели обозначили форварда "Лиона" Мариано Диаса , но он с большой долей вероятности перейдет в "Реал"

Ранее сообщалось, что "Монако" не заинтересован в трансфере полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса.