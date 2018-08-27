Неймар перейдет в «Реал» за 300 миллионов

СМИ: Неймар согласился на переход в «Реал»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар согласился на трансфер в мадридский "Реал" , сообщает "Советский спорт"

Как утверждает Football Espana, руководство "сливочных" согласовало с бразильцем его переход, который должен состояться летом 2019 года. Ожидается, что сумма трансфера составит около €300 млн 26-летний Неймар выступает за парижан с 2017 года. До этого форвард на протяжении четырех лет защищал цвета испанской "Барселоны".

Ранее сообщалось, что родители Неймара забирают у сына почти всю зарплату.