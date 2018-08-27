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Неймар перейдет в «Реал» за 300 миллионов
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СМИ: Неймар согласился на переход в «Реал» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар согласился на трансфер в мадридский "Реал", сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Football Espana, руководство "сливочных" согласовало с бразильцем его переход, который должен состояться летом 2019 года. Ожидается, что сумма трансфера составит около €300 млн  26-летний Неймар выступает за парижан с 2017 года. До этого форвард на протяжении четырех лет защищал цвета испанской "Барселоны".
Ранее сообщалось, что родители Неймара забирают у сына почти всю зарплату.
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