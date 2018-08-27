«Монако» захотел очередного игрока из России

Отмечается, что московский клуб не торопится расставаться с футболистом. Красно-белые потребовали 20 миллионов евро за 26-летнего игрока сборной Голландии. Не исключено, что цена Промеса вырастет — хавбеком также интересуются «Севилья» и «Бенфика». В случае, если Монако решится на приобретение игрока, сделка должна быть проведена до 1 сентября, пока не закрылось летнее трансферное окно.

Этим летом «Монако» уже купил футболиста из российского чемпионата. Монегаски отдали за полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина 30 миллионов евро, сделав его самым дорогим отечественным футболистом в истории.

25 августа пенальти в исполнении Промеса позволило «Спартаку» выйти победителем в дерби с московским «Динамо». В сезоне-2017/2018 голландец забил 21 мяч в 38 играх за москвичей во всех турнирах. Игрок присоединился к Спартаку в 2014 году. В составе красно-белых голландец завоевал золотые медали чемпионата России.