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В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду
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В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Защитник мадридского «Реала» Марсело оценил игру команды после ухода нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Football Espana.
«Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Гарет Бэйл и Карим Бензема тоже хорошие футболисты», — заявил Марсело.
Футболист также поделился мнением о победе над «Жироной» (4:1).
«Честно говоря, был удивлен заменой (вместо Марсело во втором тайме вышел Рафаэль Варан — прим. «Ленты.ру»). Но я уважаю решение тренера. Мы на правильном пути. Уверен, будем прогрессировать с каждым матчем. Мы провели хорошую игру и взяли три очка», — отметил он.
После ухода Роналду посещаемость матчей мадридцев снизилась. Матч первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет.
Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.
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