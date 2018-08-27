Российский клуб не захотели признать банкротом

Суд вернул «Тосно» заявление о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вернул «Тосно» заявление о банкротстве клуба, сообщает РАПСИ

Ранее заявление было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. Документов, подтверждающих устранение заявителем обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, в установленный срок в суд не поступило.

«Тосно», ставший в сезоне-2017/18 обладателем Кубка России и вылетевший из российской Премьер-Лиги, было отказано в получении лицензии на выступление в первенстве Футбольной национальной лиги. Впоследствии клуб из Ленинградской области прекратил свое существование. При этом у «Тосно» есть долг перед футболистами на 60 миллионов рублей.