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«Ювентус» готов купить друга Роналду
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«Ювентус» готов потратить €50 млн на друга Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Ювентус" летом 2019 года намерен подписать защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт".
По информации итальянского издания Tuttosport, переход мог состояться в текущее трансферное окно, однако "бьянконери" не захотели нарушать правила финансового фэйр-плей.
Если туринцам удастся договориться со "сливочными", то трансфер бразильца обойдется им в €50 млн Контракт 30-летнего Марсело с "Реалом" действует до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Марсело пожаловался на отсутствие Роналду в команде.
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