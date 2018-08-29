«Ювентус» готов купить друга Роналду

«Ювентус» готов потратить €50 млн на друга Роналду

По информации итальянского издания Tuttosport, переход мог состояться в текущее трансферное окно, однако "бьянконери" не захотели нарушать правила финансового фэйр-плей.

Если туринцам удастся договориться со "сливочными", то трансфер бразильца обойдется им в €50 млн Контракт 30-летнего Марсело с "Реалом" действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Марсело пожаловался на отсутствие Роналду в команде.