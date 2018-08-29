«Ювентус» готов купить друга Роналду

"Ювентус" летом 2019 года намерен подписать защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт".
По информации итальянского издания Tuttosport, переход мог состояться в текущее трансферное окно, однако "бьянконери" не захотели нарушать правила финансового фэйр-плей.
Если туринцам удастся договориться со "сливочными", то трансфер бразильца обойдется им в €50 млн Контракт 30-летнего Марсело с "Реалом" действует до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Марсело пожаловался на отсутствие Роналду в команде.