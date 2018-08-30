Назван заработок Промеса в «Севилье»

СМИ: Промес может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Севильи»

Голландский полузащитник Квинси Промес может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи", если его переход в испанский клуб из московского "Спартака" состоится. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой AS.

По информации издания, нынешняя зарплата 26-летнего футболиста составляет около €3 млн Ожидается, что Промес будет стоить "Севилье" €20 млн и заключит соглашение с новым клубом сроком на четыре года. Зарплата футболиста в испанском клубе составит €4 млн Промес стал игроком столичного клуба в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл во всех пяти стартовых матчах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один мяч и сделал голевой пас.