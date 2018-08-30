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Назван заработок Промеса в «Севилье»
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СМИ: Промес может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Севильи» 

ТАСС + ещё 54 4 часа назад
Фото: ТАСС
Голландский полузащитник Квинси Промес может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи", если его переход в испанский клуб из московского "Спартака" состоится. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой AS.
По информации издания, нынешняя зарплата 26-летнего футболиста составляет около €3 млн Ожидается, что Промес будет стоить "Севилье" €20 млн и заключит соглашение с новым клубом сроком на четыре года. Зарплата футболиста в испанском клубе составит €4 млн  Промес стал игроком столичного клуба в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл во всех пяти стартовых матчах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один мяч и сделал голевой пас.
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