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Черчесов объяснил отсутствие в сборной Акинфеева и Смолова
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Черчесов объяснил отсутствие в сборной Акинфеева и Смолова 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев не получил вызов на ближайшие матчи команды из-за медосмотра в Германии. Об этом сообщает «Чемпионат».
"Почему Акинфеев вне состава? Мы с ним разговаривали пару дней назад. У него плановый медосмотр в Германии", — сказал Черчесов.
Комментируя отсутствие в составе Федора Смолова, тренер заявил, что нападающий только перешел в новую команду и пока «ищет себя».
«Решили, что не будем трогать футболиста, который перешёл в новый клуб. Вокруг него сейчас много шума», — пояснил Черчесов.
Ранее стало известно, что Смолов и Акинфеев не получили вызовы на ближайшие матчи сборной: встречу в рамках Лиги Наций УЕФА с Турцией, которая состоится 7 сентября, и контрольный матч с Чехией 10 сентября.
Перешедший из «Краснодара» в «Локомотив» Смолов ранее заявил, что чемпионат мира ему не удался, и он очень переживает из-за этого. Недавно его имя обсуждалось в СМИ в связи с аварией, в которую он попал в ночь на 1 августа в Краснодаре. Он объяснил случившееся своим плохим самочувствием и пообещал восстановить разрушенную в результате ДТП дорожную ограду. Футболиста лишили прав на один год за оставление места ДТП.
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