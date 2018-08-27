Черчесов объяснил отсутствие в сборной Акинфеева и Смолова

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев не получил вызов на ближайшие матчи команды из-за медосмотра в Германии. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Почему Акинфеев вне состава? Мы с ним разговаривали пару дней назад. У него плановый медосмотр в Германии", — сказал Черчесов.

Комментируя отсутствие в составе Федора Смолова , тренер заявил, что нападающий только перешел в новую команду и пока «ищет себя».

«Решили, что не будем трогать футболиста, который перешёл в новый клуб. Вокруг него сейчас много шума», — пояснил Черчесов.

Ранее стало известно, что Смолов и Акинфеев не получили вызовы на ближайшие матчи сборной: встречу в рамках Лиги Наций УЕФА с Турцией, которая состоится 7 сентября, и контрольный матч с Чехией 10 сентября.

Перешедший из «Краснодара» в «Локомотив» Смолов ранее заявил, что чемпионат мира ему не удался, и он очень переживает из-за этого. Недавно его имя обсуждалось в СМИ в связи с аварией, в которую он попал в ночь на 1 августа в Краснодаре. Он объяснил случившееся своим плохим самочувствием и пообещал восстановить разрушенную в результате ДТП дорожную ограду. Футболиста лишили прав на один год за оставление места ДТП.