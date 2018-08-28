Удалил журналистов: до чего футбол довел Трампа

Как Трамп удалил журналистов из Белого дома красной карточкой

Президент Дональд Трамп провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино по вопросам чемпионата мира по футболу — 2026, который пройдет на территории США, Канады и Мексики. В ходе беседы Инфантино вручил американскому лидеру подарки в виде футболки и красной карточки, предназначенной для удаления не соблюдающих правила игроков. Трамп попытался применить подарок на присутствовавших журналистах.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Встреча состоялась в личном кабинете американского лидера и была посвящена предстоящему чемпионату мира 2026 года, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Учитывая, что европейский футбол не пользуется большим успехом на территории этой страны, где из летних видов спорта предпочитают свой, американский футбол, баскетбол и бейсбол, эта встреча может стать серьезным шагом на пути популяризации «лучшей игры с мячом» в США.

Думается, что ознакомление населения с соккером, как называют футбол в Америке, станет одной из главных задач местного спорта на ближайшие годы. Если собственные жители не будут приходить на матчи домашнего мундиаля, то как компенсировать колоссальные затраты на организацию такого мирового события?

Любопытно, что во время публичной части мероприятия, на которую были приглашены СМИ, Трамп оставался в своем кресле, в то время как Инфантино был вынужден стоять сзади, склонившись к президенту, чтобы расслышать его слова.

В официальном твиттере президента уже появилось видео его финальной речи, произнесенной после встречи с главой ФИФА.

«Спасибо вам большое. Мы очень ценим тот факт, что мы заслужили право на проведение очень важного события — чемпионата мира в 2026 году, который мы организуем совместно с Мексикой и Канадой. Это совершенно особенный турнир — один из самых крупных, а может быть, и самый крупный во всем мире», — отметил президент.

Произнеся в какой-то момент слово «соккер», Трамп неожиданно повернулся к стоявшему за его спиной Инфантино, и спросил: «Вы называете этот вид спорта футболом?»

Дождавшись подтверждения, президент заявил: «Может быть, и мы когда-нибудь к этому придем». Глава ФИФА с удовольствием согласился обсудить данный вопрос в будущем.

«Ну, при любом названии этот вид спорта здорово работает», — миролюбиво подытожил Трамп.

В твиттере американского лидера также появилась запись: «Добавили чемпионат мира в наш длинный список дел!»

Впрочем, в 2026 году Трамп уже точно не будет занимать свой нынешний пост: даже если республиканец изберется на второй срок, к тому моменту он подойдет к концу, а больше двух раз президентом США быть нельзя.

Однако глава государства на этот вопрос лишь отшутился: «Может быть, к тому времени срок полномочий президента увеличится».

Видимо, пытаясь дополнительно подогреть интерес Трампа к чемпионату мира, Инфантино в ходе встречи вспомнил успех мундиаля-2018: «Мы только что организовали чемпионат мира в России. Его посмотрели около 4 миллиардов человек».

Впрочем, Трамп и сам уже отмечал успех мирового первенства в России.

«Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И Россия действительно проделала великолепную работу в рамках мирового первенства», — говорил президент США во время чемпионата мира — 2018.

Возвращаясь к встрече с Инфантино, стоит отметить, что на прощание президент ФИФА вручил Трампу несколько памятных подарков. Во-первых, это футболка с номером 26 (в честь мундиаля 2026 года) и фамилией американского лидера.

Во время совместного фото с этой экипировкой Инфантино в шутку заявил Трампу, что тот теперь входит в команду ФИФА. Ответ был прост: «И это здорово!»

Во-вторых, Инфантино «наградил» Трампа желтой и красной карточкой, объяснив, для чего они применяются в футболе.

Глава мирового футбола даже в шутку предложил президенту США использовать красную карточку для удаления из зала прессы, с которой у Трампа довольно натянутые отношения.

Президент оценил это предложение и тут же продемонстрировал карточку журналистам.

Напомним, о победе совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира — 2026 стало известно 13 июня по итогам заседания 68-го конгресса ФИФА в Москве. Второй претендент на организацию мундиаля Марокко проиграл с разгромным счетом — 65 против 134.