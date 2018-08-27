УЕФА дисквалифицировал форварда «Спартака»

УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых матча

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано на три матча в турнирах под эгидой организации по итогам ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

Бразилец получил прямую красную карточку в первом тайме ответного матча за удар соперника локтем в живот.

Напомним, по итогам двух встреч (2:3, 0:0) «Спартак» вылетел в групповой этап Лиги Европы, а греческий ПАОК прошёл в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с «Бенфикой».