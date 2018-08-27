Ещё
УЕФА дисквалифицировал форварда «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых матча 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано на три матча в турнирах под эгидой организации по итогам ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.
Бразилец получил прямую красную карточку в первом тайме ответного матча за удар соперника локтем в живот.
Напомним, по итогам двух встреч (2:3, 0:0) «Спартак» вылетел в групповой этап Лиги Европы, а греческий ПАОК прошёл в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с «Бенфикой».
Чемпионат.com: последние новости
Б. Игнатьев: Роналду не может забить за новый клуб, а Смолов это уже сделал! Игорь Акинфеев не вызван в сборную России Серхио Рамос повторил рекорд Ла Лиги, забив в 15-м сезоне подряд
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане2
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение