Аршавина удивило число сыгранных матчей в Казахстане

Аршавин провел сотый матч за «Кайрат»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, что чувствует, сыграв сотый матч за "Кайрат", передает Sport24.

Юбилей пришелся на домашний матч 24-го тура Казахстанской премьер-лиги против "Атырау".

"Атырау" удалось выйти вперед, и это было немного неожиданно для нас. В принципе, в первом тайме мы владели игровым и территориальным преимуществом, и ничего не предвещало того, что мы можем пропустить. Пропустили мы два достаточно легких мяча, из-за этого матч пошел по другому сценарию, не так, как ожидали мы и болельщики.

Сотый матч? Когда ты проводишь столько игр за один клуб, это значит, что ты здесь очень давно, значит, тебе здесь доверяют. Я доволен тем, что провел 100 матчей за "Кайрат" за неполные три года", — заявил Аршавин.

Ранее гол Аршавина помог "Кайрату" одержать волевую победу.