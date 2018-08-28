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Аршавина удивило число сыгранных матчей в Казахстане
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Аршавин провел сотый матч за «Кайрат» 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, что чувствует, сыграв сотый матч за "Кайрат", передает Sport24.
Юбилей пришелся на домашний матч 24-го тура Казахстанской премьер-лиги против "Атырау".
"Атырау" удалось выйти вперед, и это было немного неожиданно для нас. В принципе, в первом тайме мы владели игровым и территориальным преимуществом, и ничего не предвещало того, что мы можем пропустить. Пропустили мы два достаточно легких мяча, из-за этого матч пошел по другому сценарию, не так, как ожидали мы и болельщики.
Сотый матч? Когда ты проводишь столько игр за один клуб, это значит, что ты здесь очень давно, значит, тебе здесь доверяют. Я доволен тем, что провел 100 матчей за "Кайрат" за неполные три года", — заявил Аршавин.
Ранее гол Аршавина помог "Кайрату" одержать волевую победу.
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