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«Севилья» захотела приобрести Промеса у «Спартака»
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СМИ: «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Испанский футбольный клуб «Севилья» готова приобрести голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса за €20 млн  Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, испанцы остались единственными претендентами на хавбека сборной Нидерландов. До этого в списках заинтересованных назывались «Монако» и «Бенфика».
26-летний Промес отыграл в составе «Спартака» в общей сложности 136 официальных матчей во всех турнирах, в которых отличился 68 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что информация об интересе «Монако» к Промесу не соответствует действительности.
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