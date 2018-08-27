«Севилья» захотела приобрести Промеса у «Спартака»

СМИ: «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса

Испанский футбольный клуб «Севилья» готова приобрести голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса за €20 млн Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, испанцы остались единственными претендентами на хавбека сборной Нидерландов. До этого в списках заинтересованных назывались «Монако» и «Бенфика».

26-летний Промес отыграл в составе «Спартака» в общей сложности 136 официальных матчей во всех турнирах, в которых отличился 68 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что информация об интересе «Монако» к Промесу не соответствует действительности.