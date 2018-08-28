Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018

Форвард московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов пошутил над своим промахом в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти — 3:4), сообщает "Советский спорт".
Смолов схематично изобразил свой промах и добавил дату матча на фирменной обуви — 07.07.2018.
Напомним, футболист решил исполнить свою попытку в стиле Антонина Паненки, но не смог переиграть голкипера сборной Хорватии Даниэля Субашича. Впоследствии свою попытку также не реализовал Мариу Фернандес, и российская команда завершила свое выступление на домашнем чемпионате мира. После этого матча на Смолова обрушился шквал критики и недовольства зрителей.
Ранее стало известно, что Смолов и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не вошли в состав сборной России на матчи против национальных команд Турции и Чехии.