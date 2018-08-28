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Моуринью захотел уважения после крупного разгрома
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Моуринью захотел уважения после разгрома и ушел с пресс-конференции 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: кадр из видео
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул пресс-конференцию после разгромного поражения (0:3) в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Видео появилось в Instagram-аккаунте Bleacher Report Football.
Отвечая на вопросы журналистов, специалист потребовал уважения и напомнил, что он трижды выигрывал чемпионат Англии — больше, чем любой другой тренер премьер-лиги.
«Вы знаете, какой счет? 3:0. А еще что это значит [показывает три пальца]? Это значит три титула премьер-лиги, я выиграл их больше, чем тренеры 19 остальных клубов вместе взятые. Так что уважение, уважение, уважение», — заявил Моуринью и ушел из зала.
Встреча состоялась в Манчестере 27 августа и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тоттенхэма». После трех туров МЮ с 3 очками занимает 13-е место в таблице АПЛ.
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