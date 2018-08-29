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Бердыев оценил работу Карпина
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Бердыев оценил действия футбольного клуба «Ростов» при Карпине 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев оценил действия футбольного клуба «Ростов» под руководством Валерия Карпина в преддверии очного матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов поменялся с прошлого сезона. В этом сезоне он более мобильная и дисциплинированная команда. Прошлый год ушёл для Валерия Карпина на становление команды. Нынешний «Ростов» знает как играть в той или иной ситуации», — приводит слова Бердыева РИА Новости.
Наставник «Рубина» в целом остался удовлетворённым стартом команды в сезоне, однако заявил, что существуют проблемы в обороне.
Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 31 августа, начало в 19:30.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин пришёл на пресс-конференцию после гостевого матча пятого тура РПЛ с тульским «Арсеналом» в «ковровой» форме.
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