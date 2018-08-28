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Варди завершил карьеру в сборной
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СМИ: футболист «Лестера» Варди завершил выступления за сборную Англии — газета 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Нападающий футбольного клуба "Лестер" Джейми Варди завершил выступления за сборную Англии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.
Отмечается, что причиной такого решения 31-летнего игрока является желание больше времени проводить с семьей и сосредоточиться на клубной карьере.
Варди дебютировал в сборной Англии в июне 2015 года. За национальную команду форвард провел 26 матчей, в которых отметился семью голами, принял участие в чемпионате Европы 2016 года во Франции и чемпионате мира 2018 года в России. В составе "Лестера" он в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англии.
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