Немецкую футбольную лигу подвергли критике

Немецкую футбольную лигу раскритиковали за игнорирование опыта ЧМ-2018

Руководство немецкой футбольной бундеслиги не смогло перенять успешный опыт ЧМ-2018 в России в использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR), пишет Sport1.

Первое же применения системы VAR в немецком чемпионате «вызвало хаос» на поле, передает «ИноТВ». Никто не понимал, в каких ситуациях необходимо использовать видеповтор. Этого можно было избежать, если бы организаторы матчей бундеслиги присмотрелись к тому, как использовали систему на чемпионате мира в России, отмечает автор.

«На поле царила неопределенность. Это нехорошо», — заявил футболист «Баварии» Леон Горецка. Некоторые игроки заявили, что эта система «ломает футбол». Другие же возмущались, что в спорных моментах судья не прибегал к помощи VAR, подчеркивается в статье.

В плане прозрачности немецкому чемпионату стоило бы взять пример с ЧМ-2018, пишет автор. Во время спорных ситуаций зрителям матча показывали видеоповтор момента и комнату, где судьи обсуждали решение. В бундеслиге этого не было, и на первом матче чемпионата немецких зрители остались в полном неведении.

В России система VAR, напротив, доказала свою надежность и точность. Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина заявлял, что благодаря видеопомощнику он принял правильное решение в «99,3% случаев из 335».

Автор статьи считает, что одной из причин успешного использования системы на ЧМ-2018 стала слаженная работа видеоассистента и главного судьи. Ассистент давал подсказки, но рефери на поле оставался главным.

Систему VAR впервые применили в бундеслиге в стартовом матче сезона 2018-2019 между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Арбитр дважды воспользовался видеопомощником, отменив два гола «Баварии».

Отметим, что ЧМ в России стал первым турниром, где применили систему VAR.