«Спартак» остался без Кутепова

Футболисту «Спартака» Кутепову предстоит перенести операцию

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов сообщил, что ему предстоит перенести операцию на грыже.

«Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Ещё предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить», — приводит слова Кутепова «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Кутепов ни разу не выходил на поле в составе «Спартака», но не смотря на это получил вызов в сборную России на матчи с Турцией и Чехией.