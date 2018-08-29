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«Спартак» остался без Кутепова
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Футболисту «Спартака» Кутепову предстоит перенести операцию 

RT на русском + ещё 5 51 минуту назад
Фото: Mutsu Kawamori globallookpress.com
Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов сообщил, что ему предстоит перенести операцию на грыже.
«Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Ещё предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить», — приводит слова Кутепова «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне Кутепов ни разу не выходил на поле в составе «Спартака», но не смотря на это получил вызов в сборную России на матчи с Турцией и Чехией.
Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал ни разу не сыгравшего в новом сезоне Кутепова.
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