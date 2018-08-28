Уткин: «Зенит» — братская могила молодых талантов"

"Тренд в сторону поиска молодых футболистов просматривается, например, у "Спартака" , ЦСКА, "Рубина" . А "Зенит" этим не занимается совершенно. "Зенит" находится в положении клуба, который может купить любого футболиста, которого вырастит другой клуб. Может быть, за исключением "Спартака", хотя Дзюбу, например, «Зенит» купил. У каждого своя стратегия, ничего не попишешь. Где-то там на скамейке, в глубине, сидит Магомед Оздоев , я прошу не забывать.

Кутепов может перейти в "Зенит"? А кто ж его отпустит-то? Вообще, "Зенит" — это могила многих молодых талантов. Путем Новосельцева может пойти любой человек. Там братская могила, извините меня, пожалуйста.

Вы вспомните, пожалуйста, когда такое было, чтобы "Зенит" овацией встречал гол в собственные ворота от игрока, некогда связанного с "Зенитом". Я имею в виду гол Шатова, когда он был в аренде в "Краснодаре". Это скандал из скандалов для администрации клуба, для того, что называется хоть каким-то стратегическим кадровым расчетом. Это просто скандал! Стыдоба и позор, что в клубе так ведут кадровую политику, ни в чем не разбираясь абсолютно.

Вы понимаете, если бы дело касалось, допустим, закупок на производстве сырьевых, каких-то поставок… Если бы на какой-то завод поставили сырье или запчасти уровня, как в "Зенит" купили Оздоева и Заболотного, это было бы уголовное дело! Это просто я не знаю даже что, это не вписывается ни в какие рамки. Я сейчас не о футболистах говорю, а говорю о тех, кто их приобрел.

Как вы можете не помнить простейшие вещи? Это всеми принято, это совершенно открытая история: "Зенит" собирался приобрести Смолова, нашел деньги, сторговался с "Краснодаром", сделка была на мази. В последний момент «Зенит» сказал, что нет денег, и через три купил Набиуллина и Оздоева на сумму чуть больше. Набиуллина и Оздоева!" — сказал Уткин в эфире "Эхо Спорт".