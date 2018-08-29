Ещё
В Киеве избили голландских болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Киеве напали на голландских болельщиков 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
В центре Киева произошла драка между футбольными фанатами киевского «Динамо» и амстердамского «Аякса».
Потасовка произошла на улице Большой Васильковской в Печерском районе Киева, сообщает Sportarena со ссылкой на городскую полицию. Болельщики «Аякса» сидели в пабе, когда на них напали фанаты «Динамо».
Полицейские задержали девять активных участников конфликта, всех их доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. Очевидцы сообщают, что во время драки были слышны выстрелы.
В сети также появилось видео столкновения болельщиков «Динамо» и «Аякса». На кадрах можно видеть, как по улице бегут люди, а преследователи бросают в них горящие файеры. Слышны также хлопки и звук полицейской сирены.
Во вторник на стадионе «Олимпийский» в Киеве пройдет матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Аяксом».
В феврале агрессивные болельщики киевского «Динамо», которые приехали в Афины на матч 1/16 Лиги Европы против местного АЕКа, напали на группу россиян.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦСКА наказали за баннеры в адрес Еременко Немецкую футбольную лигу раскритиковали за игнорирование опыта ЧМ-2018 Акинфеева и Смолова не вызвали в сборную России
Комментарии11  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
USADA выступило против России49
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе14
Олимпийский чемпион признался в употреблении допинга9
Что стало с Липницкой35
Что ждет сбежавших биатлонисток на Украине157
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение