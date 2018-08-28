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Каррера назвал лучшее воспоминание со «Спартаком»
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Каррера назвал своё лучшее воспоминание, связанное со «Спартаком» 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём лучшем воспоминании, связанном с командой.
«Лучшее воспоминание? Когда мы с командой выиграли чемпионат России», — приводит слова Карреры пресс-служба клуба.
54-летний итальянский специалист возглавил «Спартак» в 2016 году, и в первом же сезоне под его руководством команда завоевала титул чемпиона России по футболу.
Ранее глава департамента судейства признал, что арбитр матча «Спартак» — «Динамо» ошибся, не засчитав гол Квинси Промеса.
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