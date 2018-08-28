Каррера назвал лучшее воспоминание со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём лучшем воспоминании, связанном с командой.
«Лучшее воспоминание? Когда мы с командой выиграли чемпионат России», — приводит слова Карреры пресс-служба клуба.
54-летний итальянский специалист возглавил «Спартак» в 2016 году, и в первом же сезоне под его руководством команда завоевала титул чемпиона России по футболу.
Ранее глава департамента судейства признал, что арбитр матча «Спартак» — «Динамо» ошибся, не засчитав гол Квинси Промеса.