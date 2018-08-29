«Реал» проявляет интерес к форварду «Манчестер Сити»

По информации издания Sky Sports, возможности оформления соглашения до закрытия летнего трансферного окна нет, однако планируется, что представители "сливочных" будут пристально наблюдать за действиями игрока "горожан" во время матча Лиги наций между сборными Англии и Испании на стадионе "Уэмбли".

Контракт Стерлинга с "Сити" рассчитан до лета 2020 года. Переговоры по продлению соглашения, прошедшие в июне, завершились неудачей.

Нападающий выступает за клуб из Манчестера с 2015 года, в 141 матче забив 45 мячей.

Ранее мадридский "Реал" одержал крупную победу во втором туре чемпионата Испании над "Жироной".