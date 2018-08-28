«Заснул только в 6 утра»: Салах в шоке от организации ЧМ-2018

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выступил с заявлением в адрес национальной ассоциации футбола, в котором раскритиковал работу федерации на чемпионате мира — 2018 в России. По словам 26-летнего игрока, сборная Египта находилась в плохих условиях во время мундиаля из-за бездействия египетских чиновников.

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вступил в конфликт с Федерацией футбола Египта (ФФЕ). По его словам, представители футбольной ассоциации отказались содействовать игрокам национальной сборной на чемпионате мира — 2018, который прошел в России, в результате чего те находились в плохих условиях. В частности, футболисты не были обеспечены специальной охраной от большого количества фанатов, которые мешали им во время отдыха и сна. С подобным заявлением Салах выступил публично, опубликовав несколько видеозаписей в своем фейсбуке.

«Когда я прошу чего-то, я прошу это для всех в команде. В прошлый раз я заснул в 6 утра и не мог пойти в ресторан на завтрак или обед из-за всех людей, которые были там.

Нам нужны охранники для команды во время поездок, мы просили об этом в письме для ФФЕ, но они так и не ответили. Также они сказали, что никто не будет стучать в мою комнату в 4 часа ночи, чтобы сфотографироваться со мной, однако каждый мог узнать отель или спросить того или иного игрока», — сказал Салах.

Он также обратил внимание, что его недовольство выражено не с целью выделить себя среди остальных партнеров по сборной, а в интересах всей команды.

«Я не просил об особом обращении со стороны ФФЕ, я не ставлю себя выше любого из своих товарищей по команде, и когда я говорю о проблемах, которые мы имели в России, я хотел бы говорить за всю команду, но не имею права на это, ведь есть более важные и более возрастные игроки, чем я», — отметил египтянин.

Примечательно, что изначально Салах не хотел публично раскрывать проблемы во взаимоотношениях с чиновниками из Федерации футбола Египта, однако он был вынужден это сделать после того, как представители ассоциации проигнорировали его письма.

«Обычно футбольный союз пытается решить проблемы своих игроков, чтобы обеспечить им комфортные условия. Но то, что я вижу на самом деле, — полная противоположность. Не совсем нормально, что письма от меня и моего агента просто игнорируются.

Не знаю, почему так происходит. Разве у вас нет времени отвечать нам?» — возмутился форвард «Ливерпуля».

К слову, претензии Салаха подтвердил и его агент Рами Аббас, который также рассказал о возможном риске, при котором положение футболиста в национальной команде после чемпионата мира может значительно ухудшиться.

Отметим, что отношения египетского нападающего с футбольными чиновниками ухудшились еще до начала мундиаля в России. Поводом тому послужили контрактные обязательства игрока, которые могли быть нарушены ФФЕ.

Так, египетская футбольная ассоциация нанесла изображение своего звездного форварда на самолете национальной сборной. Салаха же данное действие не устроило: у футболиста имеется спонсорский контракт с телекоммуникационной компанией, являющейся конкурентом той, что предоставила самолет. По словам агента 26-летнего форварда, никто из представителей ФФЕ не обсудил ни Салахом, ни с его агентом возможность использования фотографии.

Позднее в данную ситуацию вынужден был вмешаться министр спорта Египта Халед Абдель Азиз. В своем твиттере он извинился перед Салахом, а также заявил, что конфликт будет урегулирован.

«Мы свяжемся со всеми сторонами для решения проблемы, особенно в свете того, что сборная Египта готовится к чемпионату мира. Мохамед Салах — пример для египетской молодежи, и представляет свою страну за рубежом в самом лучшем образе. «Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии», — написал министр.

Что касается условий жизни в России, то, по словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Салах оказался доволен и даже выразил желание вернуться в Россию еще раз.

«Мне нравится, как играет Роналду или Мохамед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь.

Я приглашал Салаха в горы. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — приводят слова Кадырова газета «Известия».

На чемпионате мира сборная Египта выступила неудачно и, не набрав ни одного очка в трех матчах, заняла последнее место в группе А. Подопечные Эктора Купера потерпели три поражения, уступив командам Уругвая, России и Саудовской Аравии с общим счетом 2:6.