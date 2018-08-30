Дибала перейдет в «Реал»

СМИ: Дибала до закрытия трансферного окна перейдет в «Реал»

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала продолжит карьеру в "Реале" , утверждает Calciomercato. По информации источника, испанский клуб заплатит за 24-летнего аргентинца 180 миллионов евро. Зарплата форварда в новой команде составит 16 миллионов евро "чистыми". Сделка будет оформлена до закрытия летнего трансферного окна.

Контракт Дибалы со "старой синьорой" рассчитан до лета 2022 года а зарплата составляет 5,5 миллиона евро в год. Его трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt.de в 110 миллионов евро.

Напомним, Дибала выступает за "Юве" с 2015 года. В 141 матче за туринцев он забил 68 мячей. Также форвард помог команде выиграть 7 трофеев — по три чемпионата и Кубка Италии, а также национальный суперкубок.