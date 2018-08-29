ЦСКА близок к провалу на трансферном рынке 

Полузащитник польской "Легии" Себастьян Шиманьски рискует не перейти в московский ЦСКА в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает польский журналист Роберт Блонски, "Легия" отклонила предложение армейцев по игроку в размере €7 млн, поскольку хочет получить за хавбеку большую сумму. Переговоры между клубами продолжаются.
19-летний поляк сезоне-2017/18 принял участие в 21 матче чемпионата Польши, забив четыре мяча.
Ранее сообщалось, что в "Легии" сделали заявление о переходе Шиманьски в ЦСКА.