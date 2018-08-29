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Полузащиту «Динамо» усилит новый португалец
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Полузащиту «Динамо» усилит новый португальский вингер 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Португальский вингер Мигель Кардосо из португальской "Тонделы" перешел в московское "Динамо", сообщает Abola.
Футболист уже находится в России и соглашение вот-вот будет подписано после завершения всех необходимых юридических и медицинских вопросов. Сообщается, что контракт будет заключен на четыре года.
Для 24-летнего хавбека, прошедшего подготовку в "Бенфике", это будет второй опыт выступления за иностранный клуб — ранее футболист защищал цвета испанского "Депортиво Ла-Корунья".
За два сезона в "Тонделе" Кардоо сыграл 66 матчей и забил десять мячей.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" предложил контракт бывшему полузащитнику "Ювентуса" Клаудио Маркизио.
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