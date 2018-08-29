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Игнашевич ответил на унижения сборной перед ЧМ
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Игнашевич ответил на унижения сборной России перед чемпионатом мира 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник сборной России по футболу и ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о том, какие настроения присутствовали в отечественной спортивной прессе перед стартом домашнего чемпионата мира. Слова 39-летнего спортсмена приводит «Чемпионат.com».
«Возможно, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унижая главную команду еще до начала турнира. Журналисты пишут для болельщиков, создают определенное настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность», — заявил Игнашевич.
Сборная России добралась до четвертьфинала мундиаля. Этот результат позволил команде Станислава Черчесова существенно подняться в рейтинге национальных сборных.
В матче за выход в 1/2 финала турнира россияне встретились с будущими финалистами — сборной Хорватии. В основное и дополнительное время стороны победителей не выявили. В серии пенальти уверенней оказались хорваты.
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