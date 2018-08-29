Игнашевич рассказал о работе тренером

Игнашевич: комфортно чувствую себя в роли тренера, играть не тянет

Бывший футболист ЦСКА, а ныне наставник молодёжной команды «армейцев» Сергей Игнашевич рассказал, как ему дался переход на тренерскую работу.

«Тяжело ли было перестроиться? Нет. Я много отдал футболу как игрок, поэтому для меня факт окончания карьеры не был болезненным. Я комфортно чувствую себя в роли тренера, и меня совершенно не тянет играть. С удовольствием тренируюсь с ребятами и пытаюсь их чему-то научить, передать опыт. Ну и сам многому учусь, что-то даже «подворовываю», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Игнашевич объявил о завершении профессиональной карьеры этим летом после окончания чемпионата мира — 2018, на котором он в составе национальной команды России дошёл до 1/4 финала, где уступил будущему финалисту Хорватии в серии пенальти.