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Игнашевич рассказал о работе тренером
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Игнашевич: комфортно чувствую себя в роли тренера, играть не тянет 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист ЦСКА, а ныне наставник молодёжной команды «армейцев» Сергей Игнашевич рассказал, как ему дался переход на тренерскую работу.
«Тяжело ли было перестроиться? Нет. Я много отдал футболу как игрок, поэтому для меня факт окончания карьеры не был болезненным. Я комфортно чувствую себя в роли тренера, и меня совершенно не тянет играть. С удовольствием тренируюсь с ребятами и пытаюсь их чему-то научить, передать опыт. Ну и сам многому учусь, что-то даже «подворовываю», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Игнашевич объявил о завершении профессиональной карьеры этим летом после окончания чемпионата мира — 2018, на котором он в составе национальной команды России дошёл до 1/4 финала, где уступил будущему финалисту Хорватии в серии пенальти.
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