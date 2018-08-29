В Италии раскритиковали покупку Роналду

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Бывший руководитель «Ювентуса» раскритиковал покупку Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший руководитель туринского "Ювентуса" Лучано Моджи признался, что не стал бы покупать форварда Криштиану Роналду за баснословные деньги исключительно ради имени, передает "Советский спорт".
"Роналду был приобретен при содействии "Фиата". И кстати, я тоже имел возможность купить его, когда португальцу было 18 лет. Он выступал за лиссабонский "Спортинг" и должен был перейти в "Ювентус" за €2,5 млн и с Саласом в придачу. Но Салас решил уйти в другую команду, а Роналду увел у нас "Манчестер Юнайтед".
Тогда в "Ювентусе" была непростая финансовая ситуация. Этот трансфер стал бы необычной сделкой. Но я не стал бы покупать Роналду в 33 года за столь высокую сумму только ради имени", — приводит слова Моджи Corriere dello Sport.
Португалец подписал контракт с туринским клубом сроком на четыре года нынешним летом. Трансфер форварда сборной Португалии из мадридского "Реала" обошелся "Ювентусу" в €112 млн  Ранее сообщалось, что бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело летом следующего года сможет сменить клуб на туринский "Ювентус".
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