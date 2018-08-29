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Дзагоев рассказал о сроках восстановления
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Дзагоев рассказал о сроках восстановления от травмы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свое восстановление от травмы и игру команды в этом сезоне, пишет Sport24.
"Мое восстановление идет по плану. До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8–9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой.
Конечно, я общаюсь с ребятами. В этом сезоне у нас не лучший старт, но по последним матчам можно сказать, что команда прибавляет. Хорошо вписался Влашич, это видно. Скоро вернусь и буду рад помочь команде. Думаю, от игры к игре будем набирать обороты", — написал Дзагоев на собственном сайте.
Дзагоев травмировал икроножную мышцу в матче за Суперкубок России 31 июля.
Ранее сообщалось, что полузащитник польской "Легии" Себастьян Шиманьски рискует не перейти в московский ЦСКА в летнее трансферное окно.
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