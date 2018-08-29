Жена Погребняка поразила неожиданным решением

Жена Погребняка отказалась жить с ним на Урале

Футболист Павел Погребняк подписал контракт с клубом «Урал» и переезжает в Екатеринбург, но его супруга останется в Москве. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников агентства, контракт нападающего с клубом рассчитан на один год. В течение этого времени Погребняк и супруга футболиста будут навещать друг друга в разных городах.

«Урал» объявил о подписании контракта с 34-летним Погребняком 29 августа. Он будет выступать за команду под номером 88.