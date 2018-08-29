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Жена Погребняка поразила неожиданным решением
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Жена Погребняка отказалась жить с ним на Урале 

Рамблер 1 час назад
Футболист Павел Погребняк подписал контракт с клубом «Урал» и переезжает в Екатеринбург, но его супруга останется в Москве. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на неназванные источники.
По словам собеседников агентства, контракт нападающего с клубом рассчитан на один год. В течение этого времени Погребняк и супруга футболиста будут навещать друг друга в разных городах.
«Ура.ру» отмечает, что нападающий Роман Павлюченко, игравший в составе «Урала» в 2016-2017 годах, также виделся с семьей только по выходным. А Федор Смолов, выступавший за «Урал» в 2014-2015 годах, жил в Екатеринбурге вместе с бывшей девушкой, телеведущей Викторией Лопыревой.
«Урал» объявил о подписании контракта с 34-летним Погребняком 29 августа. Он будет выступать за команду под номером 88.
В 2001-2005 годах футболист играл за московский «Спартак», в 2007-2009 — за «Зенит», затем выступал за «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и «Динамо». В прошлом сезоне Погребняк играл за клуб «Тосно», который был расформирован в июне 2018-го. Сейчас он продолжает восстановление после травмы — разрыва ахиллова сухожилия — полученной в полуфинальном матче Кубка России.
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