Итальянский футболист дисквалифицирован за богохульство

Футболист клуба Серии А дисквалифицирован за богохульство

Полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульные выражения во время матча второго тура Серии А с «Сампдорией».

Как сообщает Goal, эпизод с выражениями Мандрагоры остался без внимания арбитра матча, но попал на камеры телетрансляции.

Отмечается, что после изучения видеоматериалов, было принято решение отстранить 21-летнего хавбека на одну игру.

Соперником «Удинезе» в третьем туре Серии А станет «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» сломал руку во время матча второго тура Серии А с «Аталантой»