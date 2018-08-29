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Итальянский футболист дисквалифицирован за богохульство
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Футболист клуба Серии А дисквалифицирован за богохульство 

RT на русском + ещё 8 5 часов назад
Фото: Maurizio Borsari globallookpress.com
Полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульные выражения во время матча второго тура Серии А с «Сампдорией».
Как сообщает Goal, эпизод с выражениями Мандрагоры остался без внимания арбитра матча, но попал на камеры телетрансляции.
Отмечается, что после изучения видеоматериалов, было принято решение отстранить 21-летнего хавбека на одну игру.
Соперником «Удинезе» в третьем туре Серии А станет «Фиорентина».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» сломал руку во время матча второго тура Серии А с «Аталантой»
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