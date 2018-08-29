Итальянский футболист дисквалифицирован за богохульство

Полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульные выражения во время матча второго тура Серии А с «Сампдорией».
Как сообщает Goal, эпизод с выражениями Мандрагоры остался без внимания арбитра матча, но попал на камеры телетрансляции.
Отмечается, что после изучения видеоматериалов, было принято решение отстранить 21-летнего хавбека на одну игру.
Соперником «Удинезе» в третьем туре Серии А станет «Фиорентина».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» сломал руку во время матча второго тура Серии А с «Аталантой»