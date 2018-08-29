Дзюба рассказал об интересе клубов из Англии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба в интервью Youtube-каналу 433TV рассказал об интересе клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Были разговоры с несколькими командами из Англии. Это не "Арсенал", конечно. "Вест Бромвич"? Нет, чуть повыше. Клубы из середины турнирной таблицы. Интерес был. Надеюсь, еще есть», — заявил футболист.

По словам Дзюбы, любой футболист мечтает играть в АПЛ. «Я не загадываю. Сделал определенные шаги — посмотрим, как дальше будет. Если останусь в "Зените" — супер. Если будет достойный вариант в Англии — тоже супер», — добавил форвард.

В июле 2018-го нападающий вернулся в петербургский «Зенит» из тульского «Арсенала», где на правах аренды он выступал с начала 2018 года. Футболист дважды помог сине-бело-голубым одержать победу в квалификационном раунде Лиги Европы.

В составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года Дзюба забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи в пяти матчах турнира.