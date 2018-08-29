Защитник «Уфы» Йокич дисквалифицирован на два матча

Защитник "Уфы" Боян Йокич получил дисквалификацию на два мачта за агрессивное поведение, сообщает ТАСС

Футболист был удален в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита" . Йокич сфолил на Александре Ерохине и боднул его в начавшейся из-за этого потасовке, за что получил красную карточку.

"Йокич был удален за агрессивное поведение. Он дисквалифицирован на два матча. Максимальная санкция по такому нарушению — четыре матча", — заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Также в КДК сообщили, что защитник принес извинения Ерохину.

Ранее "Уфа" выразила соболезнования Кириченко в связи со смертью матери.